تعميم صوررة مفقودة غادرت منزل ذويها في محلة ابي سمراء طرابلس ولم تعد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 19:20

تعميم صوررة مفقودة غادرت منزل ذويها في محلة ابي سمراء طرابلس ولم تعد

منذ 54 mins 3 February، 2021
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة هناء جمال صرموط (مواليد عام 1998، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 31/1/2021 منزل ذويها الكائن في محلة أبي سمراء – طرابلس ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 434834/06 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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