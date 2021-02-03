تعميم صوررة مفقودة غادرت منزل ذويها في محلة ابي سمراء طرابلس ولم تعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة هناء جمال صرموط (مواليد عام 1998، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 31/1/2021 منزل ذويها الكائن في محلة أبي سمراء – طرابلس ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 434834/06 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام