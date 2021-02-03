بلدية الغبيري تعلن اقفال 4 محلات مخالفة بالشمع الاحمر بمؤازة القوى الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 17:48

بلدية الغبيري تعلن اقفال 4 محلات مخالفة بالشمع الاحمر بمؤازة القوى الامنية

منذ 19 mins 3 February، 2021
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لبنان

اعلنت بلدية الغبيري في بيان، انه “حصيلة الدوريات على محال بيع المواد الغذائية التي قامت بها البلدية بمؤازرة من قوى الامن الداخلي سرية الضاحية الجنوبية، تم اقفال 4 محلات بالشمع الاحمر لمخالفتها قوانين بيع وتجارة المواد الغذائية، لا سيما ان هذه المؤسسات لديها مواد غذائية مدعومة ولم تبرز فواتير الشراء و لم تثبت فواتير بالكميات الموجودة لديها، فضلا عن وجود مواد منتهية الصلاحية او بإدارة اجانب دون أوراق تجارية”.

واكدت البلدية انها “مستمرة بهذا الاجراء في الايام المقبلة، وستشمل الدوريات كافة الاحياء والمؤسسات الكبيرة والصغيرة منها دون اي استثناء”. واشارت الى ان “عملية الاقفال تمت بناء على اشارة من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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