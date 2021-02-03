وزير الصحة: اللقاح لا يلغي ضرورة الالتزام بالتدابير

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “لقاح “كورونا” واحد من الاستراتيجية المعتمدة للخلاص من الفيروس”، وقال نأمل “زيادة المناعة للفئات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية “.

وأضاف الوزير حسن في حديث إذاعي أنه “مع بداية اللقاح يجب ان نلتزم بالتدابير، وهناك الكثير من الدول التي فتحت المدارس ولكن التزم الناس بالإجراءات الصحيّة، أما في لبنان وضع الكمامة مازال نظرية”.

وتابع أن “نتائج الدول التي لقحت بدأت تصدر، فأكثر من 25% من المواطنين وكانت إيجابية فانخفضت نسبة الإصابة بنسبة 20% لدى الفئات العمرية الكبيرة وانخفض الطلب لغرف العناية”.

وذكر الوزير حسن أن “يوم غد ستطلق وزيرة الاعلام منال عبد الصمد خطة إعلامية عن اللقاح ليكون للمواطن حصرا القرار بأخذ اللقاح من عدم من دون أي تجيش”.

وقال وزير الصحة إن “كل القوى السياسية تعاطت بشكل إيجابي مع وزارة الصحة لمكافحة فيروس “كورونا”، ولكن للأسف بعض الناشطين يقومون بالإضاءة على أمور تضر بالوزارة وبشخص الوزير”، مشيرا إلى أن “أكثر تعاطي شفاف مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي هو مع وزارة الصحة اللبنانية”.

المصدر: وكالات