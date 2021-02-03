دبلوماسي ايراني: تقييم التزامات ايران في الاتفاق النووي أمر لا يعني اميركا

صرح المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة علي رضا ميريوسفي بان اميركا هي الان خارجة من الاتفاق النووي وان تقييم تنفيذ التزامات ايران في اطار الاتفاق أمر لا يعني اميركا.

جاء ذلك في تصريح ادلى به ميريوسفي لقناة “ان بي سي” تعليقا على تصريح وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الذي ادعى بانه على ايران اولا العمل بالتزاماتها بصورة كاملة ومن ثم تقوم اميركا بتقييم الامر هل ان ايران نفذت كامل الالتزامات ام لا.

وقال الملحق الصحفي للبعثة الدبلوماسية الايرانية: ان الولايات المتحدة هي التي خرجت من برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) الا ان ايران مازالت عضوا فيه.

وتابع ميريوسفي ان تقييم مسالة هل ان ايران نفذت التزاماتها ام لا –حيث قلنا بان ايران يمكنها العودة سريعا جدا عن اجراءات التعويضية- امر لا علاقة لاميركا به ولا يعنيها في شيء.

واكد الدبلوماسي الايراني بان الاتفاق النووي لا يتضمن اي قضايا اخرى سوى القضية النووية واضاف: انه بناء على ذلك فان برنامج دفاعنا الصاروخي غير قابل للتفاوض.

وحول تصريحات وزير الخارجية الاميركي بشان الافراج عن السجناء قال: ان ايران اقترحت البحث حول الافراج المتبادل عن سجناء الطرفين.

المصدر: وكالة ارنا