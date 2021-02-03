وزارة الداخلية في #غزة: استئناف العمل بمعبر رفح البري في اليوم الثالث لفتحه في الاتجاهين وبدء مغادرة حافلات المسافرين باتجاه الجانب المصري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 10:02

وزارة الداخلية في #غزة: استئناف العمل بمعبر رفح البري في اليوم الثالث لفتحه في الاتجاهين وبدء مغادرة حافلات المسافرين باتجاه الجانب المصري

منذ 1 ساعة 3 February، 2021
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