معهد كوخ : ألمانيا تسجل أكثر من 9 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، ما يقرب من ألف حالة وفاة وأكثر من 9 ألاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 9705 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليونين و237 ألف و790 إصابة.

وأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 58956 بعد تسجيل 975 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك