اللواء خير مع سليمان تفقدا مشروع مزهر في الناعمة وهيئة الاغاثة ستبدأ بالترميم

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير والنائب محمد سليمان يرافقهما فريق هندسي مشروع مزهر في الناعمة المهدد بالانهيار والذي صدر فيه قرار في مجلس الوزراء عام 2003 بإعادة ترميمه وتأهيله ولم يبدأ العمل فيه حتى اليوم.

وعاين اللواء خير والفريق الهندسي يرافقهما رئيس واعضاء مجلس بلدية الناعمة ومخاتيرها الأبنية المتصدعة واطلعوه على المشاكل الذي يعاني منها المشروع.

وأكد خير ان “الهيئة العليا للاغاثة ستبدأ العمل قريبا بترميم الأبنية الأكثر خطورة”، طالبا من الفريق الهندسي “الأسراع في الدراسات للبدء بتنفيذ المشروع”. وأشار الى ان “المهمة الأولى اليوم هي الحفاظ على سلامة المواطن والبدء بمرحلة حماية هذه الأبنية المعرضة للسقوط والانهيار ووضع خطة لتأهيلها عبر إجراء أعمال الترميم والتدعيم اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام