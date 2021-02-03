رويترز: هيئة الأركان الأمريكية تفشل في الاتصال بجيش ميانمار

أفادت وكالة “رويترز” بأن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، حاول بلا جدوى الاتصال بجيش ميانمار بناء على طلب من البيت الأبيض.

وقال مسؤول للوكالة يوم الثلاثاء تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجنرال مارك ميلي لم يتمكن من الاتصال بجيش ميانمار.

وجاءت محاولات التواصل الفاشلة من جانب ميلي بعد أن احتجز جيش ميانمار زعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم أونغ سان سو كي وآخرين في وقت مبكر يوم الاثنين ردا على “تزوير الانتخابات”.

وأشارت “رويترز” إلى أن جيش ميانمار يتمتع بعلاقات قوية مع الصين ولا يتفاعل كثيرا مع الجيش الأمريكي.

وفجر الاثنين انتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية في شوارع عاصمة ميانمار نايبيداو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال الزعيمة أونغ سان سو كي.

المصدر: وكالة رويترز