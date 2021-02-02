القضاء الروسي يحكم على نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف

قضت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء بالسجن 3 سنوات ونصف للمعارض الروسي أليكسي نافالني مع النفاذ في قضية احتيال سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به مصلحة السجون، بعد أن أكدت أن نافالني “خالف مرارا وبشكل ممنهج” شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة.

وذكرت مصلحة السجون أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم بحقه قبل نحو 6 سنوات.

وطلبت الهيئة باستبدال الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن 3.5 سنة مع النفاذ، إضافة إلى تغريم نافالني 500 ألف روبل (نحو6.6 ألف دولار).

وأكد محامي نافالني فاديم كوبزيف عزم الدفاع على الطعن في الحكم القضائي خلال الـ10 أيام القادمة، وهي مدة لن يدخل الحكم خلالها حيز التنفيذ.

المصدر: روسيا اليوم