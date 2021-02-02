الولايات المتحدة تعد أوكرانيا بمساعدة اقتصادية وعسكرية فعالة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وعد أوكرانيا بتقديم مساعدة اقتصادية وعسكرية فعالة.

وذكر المتحدث، أن بلينكن أكد ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.

وأشار برايس إلى أن الوزير “وعد بمواصلة بتقديم المساعدة الاقتصادية والعسكرية، النشيطة والفعالة لأوكرانيا”.

وأكد بلينكن، خلال الاتصال، أن الولايات المتحدة، تولي أهمية أولوية لسيادة ووحدة أراضي واستقلال أوكرانيا، وتدعم تطلعات أوكرانيا الأوروبية الأطلسية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران طرق إيجاد حل دبلوماسي لقضية القرم، والوضع في شرق أوكرانيا.

وتطرق الجانبان، خلال المحادثة الهاتفية، إلى موضوع مكافحة الفساد، والإصلاح الاقتصادي، وكبح انتشار وباء فيروس كورونا.

في وقت سابق، تحدث كوليبا عن بداية “يوم جديد”، في العلاقات بين كييف وواشنطن.

المصدر: روسيا اليوم