غرفة التحكم المروري: اوتوستراد #صور #صيدا #بيروت سالك – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 2 2021 - 09:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: المقاومة أسقطت طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الصهيوني
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: درون العدو اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بليدا وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يطالب بالثلث المعطل وحريص على ممارسة حقه في تسمية وزراء ذوي اختصاص
رئيس مجلس النواب نبيه بري: العائق أمام تشكيل الحكومة العتيدة ليس من الخارج بل من "عندياتنا"
بري: طالما الإتفاق أن تكون الحكومة من إختصاصيين فإن كتلة التنمية والتحرير إلتزمت بهذا المعيار وهو يسري على الجميع
بري: تقدمت للفرقاء بمثل هذا الإقتراح وتعطل للأسف ولا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل
بري: هل نعقل ونتعظ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أكد دعمه لمبادرة الرئيس بري في تشكيل حكومة اختصاص تحظى بثقة الخارج والداخل
مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار: اتّضاح الصورة أو لمس نتائج ما يتطلّب وقتًا
مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار: لم يعرف بعد سبيل الفرنسيين الى إحداث خرق إيجابي لإنجاز التأليف
مصادر للمنار: الرئيسان عون والحريري لا يزالان يتمسّكان بما لم يسمح في خلق أمل ولو ضئيل في إمكانية تقريب وجهات النظر
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: حكومة تصريف الاعمال يحق لها احالة مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي
النائب علي فياض: الحكومة يمكن لها التوسع في تصريف الاعمال عند الضرورة
النائب علي فياض: ما نحتاج اليه في هذه المرحلة هو اللجوء الى معادلات دقيقة تريح المالية العامة
الصحة اللبنانية: تسجيل 63 حالة وفاة و2020 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الجيش اللبناني: توقيف 18 شخصا من لبنانيين وسوريين ينتمون لداعش في منطقة عرسال
وزير الإقتصاد راوول نعمة حدد سعر ربطة الخبز حجم كبير زنة 930 غراماً ب2500 ليرة لبنانية وزنة 450 غرام بـ1750
وزير الصناعة عماد حب الله يوقع مشروع مرسوم تمديد العمل بإعفاء المستلزمات الطبية الخاصة بكورونا من الرسوم الجمركية
فعاليات شرقي بعلبك تنفذ اعتصاماً عند مفرق بلدة النبي شيت احتجاجا على تردي الوضع الامني وعمليات السلب والقتل
أهالي شهداء مرفأ بيروت ينفذون وقفة احتجاجية قرب منزل قاضي التحقيق فادي صوان في بيروت للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق
أهالي شهداء مرفأ بيروت: متمسكون بمطالبنا الى ان يرد القاضي صوان علينا والا سيكون لنا حديث آخر
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: اذا كان لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي فهو ايران وليس امريكا
ظريف: نحن جادون في الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه ولدينا الارادة السياسية وقرار المرشد الاعلى واضح
وزارة الدفاع الايرانية تعلن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ "ذو الجناح"
الدفاع الايرانية: الصاروخ يعمل بالوقود الصلب وقادر على حمل أقمار صناعية بوزن 220 كلغ على بعد 500 كلم عن سطح الارض
هيئة الحشد الشعبي في العراق تطلق عملية أمنية موسعة في جزيرة صحراء الصِينية - حُديثة غربا لملاحقة فلول داعش
سانا: الإحتلال الأميركي ينفذ إنزالا جويا ويخطف 3 مدنيين في بلدة الباغور شرق دير الزور
الشرطة البلجيكية تقتل مهاجما طعن عددا من الاشخاص بمحطة قطارات في بروكسل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زلزال بقوة خمس درجات قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: اوتوستراد #صور #صيدا #بيروت سالك
منذ 1 ساعة
2 February، 2021
احوال الطرقات في لبنان
اوتوستراد صور صيدا بيروت
غرفة التحكم المروري
التعليقات
ذات صلة
غرفة التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن منطقة #البقاع و #زحلة سالكة
غرفة التحكم المروري: جميع الطرقات في #الشمال سالكة
غرفة التحكم المروري: طريق #ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}