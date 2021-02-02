صدام العمالقة… “فيسبوك” تصعد خلافها مع “آبل” بإجراء جديد

قالت شركة “فيسبوك”، ، إن خاصية الرسائل المنبثقة سوف تروج لفوائد الإعلانات المستهدفة الخاصة بها عبر أجهزة “أيفون” و”أيباد”، قبل خطوة الخصوصية التي تخطط لها شركة “آبل” ومن الممكن أن تحد من تتبع البيانات.

تصادم عمالقة التكنولوجيا حول التغييرات القادمة في برنامج التشغيل الخاص بشركة “آبل”، والتي ستتضمن ميزة تدعي “فيسبوك” أنها يمكن أن تشل قدرتها على عرض الإعلانات المستهدفة وإلحاق الضرر بالعديد من الشركات

تشتمل إحدى ميزات برامج “آبل” الجديدة التي يشار إليها باسم “ملصق تغذية الخصوصية” على خاصية، تخبر الأشخاص ببيانات التتبع التي تجمعها تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطلب الإذن بالسماح لها بذلك، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

قالت “فيسبوك” في تدوينة حول هذا الموضوع:

لمساعدة الناس على اتخاذ قرار أكثر استنارة، نعرض أيضا شاشة خاصة بنا، إلى جانب شاشة آبل. ستوفر مزيدا من المعلومات حول كيفية استخدامنا للإعلانات، والتي تدعم الشركات الصغيرة وتحافظ على التطبيقات مجانية.

المصدر: سبوتنيك