الأمن التركي يعتقل العشرات من الطلاب المحتجين بجامعة البوسفور

اعتقل عناصر الأمن التركي العشرات من الطلاب المعتصمين في جامعة البوسفور، احتجاجا على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مليح بولو رئيسا للجامعة.

وقال الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مركز “إيدام” للأبحاث سينان أولغن في تغريدة عبر “تويتر”: “لا شيء يبرر هذه الوحشية للشرطة. من المحزن رؤية هذه الأحداث في جامعة بوغازيتشي، مؤسسة التعليم العالي للنخبة.. يجب احترام حرية الاحتجاج السلمي”.

وأثار تعيين بولو ضجة لأنه لا ينتمي إلى الجامعة، وكان قد ترشح للبرلمان عام 2015 عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.

وندد طلاب الجامعة بما قامت به الشرطة، التي اعتقلت العديد من الطلاب المحتجين الذين حاولوا الخروج من بوابة الجامعة.

وذكروا أن قوات مكافحة الشغب في مديرية أمن إسطنبول قد اعتقلت أكثر من 20 طالبا من المشاركين في التظاهرات، منهم طلاب من جامعات أخرى جاؤوا للتضامن معهم.

المصدر: وكالات