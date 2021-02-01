خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار الاسبوع الماضي ضمن خانة الاستطلاعات “شارك برأيك” استطلاعا حول رهانات دول العدوان على اليمن.



وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

استمرار الحصار والعدوان الأميركي السعودي على اليمن :

رهان ثبت فشله (93%)

ورقة رابحة لمنفذيه (7%)

عدد المشاركين: 1,627

تقيّم الغالبية الساحقة من المستطلعين ان استمرار الحصار والعدوان الأميركي السعودي على اليمن رهان ثبت فشله، وبالتالي فهناك قناعة لدى الرأي العام ان استمرار رهانات دول العدوان على الوقت أملا في كسر صمود ابناء اليمن وجيشه وقواه الوطنية المقاومة لن يفلح ولن يكون الوقت لصالح هذه الدول بل بالعكس فاليمن بعد رد العدوان والصمود امام الحصار والعدوان والقتل والتجويع رغم كل المآسي هو بلد منتصر ويقلب الطاولة على المعتدين يوما بعد يوم.