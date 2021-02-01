سوريا: الاحتلال الأمريكي نفذ إنزالا جويا واختطف 3 مدنيين بالباغوز شرق دير الزور

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي الاثنين إنزالا جويا في بلدة الباغوز شرق دير الزور وقامت باختطاف ثلاثة مدنيين.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “قوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالاً جوياً صباح اليوم عبر إحدى حواماتها على أطراف بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي واختطفت ثلاثة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب”.

وقالت سانا “عمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي داعش بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية”.

المصدر: سانا