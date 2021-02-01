الرئيس بري:هل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2021 - 13:28

الرئيس بري:هل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع

منذ 20 mins 1 February، 2021
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