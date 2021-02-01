مراسل سانا في #الحسكة:ميليــشيا “قســد” تختطف عدداً من المدنيين في مركز مدينة الحسكة وتقتادهم إلى جهة مجهولة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2021 - 13:26
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الرئيس بري: العائق أمام تشكيل الحكومة العتيدة ليس من الخارج بل من"عندياتنا"
بري: طالما الإتفاق أن تكون الحكومة من إختصاصيين فإن كتلة التنمية والتحرير إلتزمت بهذا المعيار وهو يسري على الجميع
بري: تقدمت للفرقاء بمثل هذا الإقتراح وتعطل للأسف وحري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل
بري: فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع
رئيس الجمهورية اتصل بالمر معزيا بوفاة والده: عمل بفاعلية في الحياة السياسية اللبنانية
إصابة 14 شخصا جرَّاء الصدامات التي وقعت ليل أمس بين محتجين والقوى الامنية في مدينة طرابلس
الصحة اللبنانية: تسجيل 51 حالة وفاة و2139 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
اللجنة العملية لفيروس كورونا تجتمع اليوم لدراسة ما يمكن رفعه من توصيات الى لجنة الطوارئ للبحث في نتائج الاقفال العام
وزير الصحة حمد حسن يشدد على ضرورة التزام المواطنين بالحد الأقصى من السلوك الوقائي في الأسبوع الثالث من الإغلاق
حسن: في حال الاستمرار بالاجراءات الوقائية المطلوبة تبدأ السيطرة على التفشي الواسع للوباء خلال الأسبوعين المقبلين
الوزير حسن: لبنان في المرتبة الرابعة من التفشي وهي الأعلى في مراحل الخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية
مدير عام مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض: الإغلاق نجح في الحد من التدهور السريع للوضع
د.الأبيض: البديل عن التمديد للاغلاق العام هو التخفيف التدريجي لاجراءات الإغلاق
د.الأبيض: يجب التنبُّه الى أنَّ وجود وانتشار طفرة كورونا البريطانية والتي هي أكثر عدوى يُعقِّد الأمور
د.الأبيض: ما زلنا في حالة من الانتشار المجتمعي المرتفع والقدرة المحدودة للمستشفيات
المدير العام للصندوق الوطني للضمان محمد كركي: تعليق المهل القانونية لحين انتهاء فترة الإغلاق العام
السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة لأربعة أيام اعتبارا من اليوم
الجيش في ميانمار: فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة عام والسلطة في البلاد تمَّ نقلها الى القائد العام للقوات المسلحة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان اعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين
متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: نأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: ندين الانقلاب الذي نفّذه الجيش في بورما ونطالب بالافراج عن جميع الذين اعتُقلوا
تحالف فايزر_بايونتيك يعد الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 75 مليون جرعة لقاح إضافية في الربع الثاني من العام
اجتماع للمشاركون في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة اليوم في سويسرا لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي
زلزال بقوة خمس درجات قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرار وتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
لبنان: وفاة القيادي الدكتور سمير صباغ رئيس رابطة العروبة والتقدم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مراسل سانا في #الحسكة:ميليــشيا “قســد” تختطف عدداً من المدنيين في مركز مدينة الحسكة وتقتادهم إلى جهة مجهولة
منذ 33 mins
1 February، 2021
الحسكة
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