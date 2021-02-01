مراسل سانا في #الحسكة:ميليــشيا “قســد” تختطف عدداً من المدنيين في مركز مدينة الحسكة وتقتادهم إلى جهة مجهولة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2021 - 13:26

مراسل سانا في #الحسكة:ميليــشيا “قســد” تختطف عدداً من المدنيين في مركز مدينة الحسكة وتقتادهم إلى جهة مجهولة

منذ 33 mins 1 February، 2021
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