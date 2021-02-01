إليكم أهم 5 أطعمة لصحة العينين!

سواء كنت تتمتع بنظر ممتاز وقياس 20/20 أو تعاني مشاكل أو ضعفاً في النظر، عليك أن تُبقي صحة عينيك من ضمن الأولويات؛ فالاعتناء بهما في وقتٍ مبكر يؤخر حدوث مشاكل لها علاقة بالتقدم في العمر مثل إعتام عدسة العين والمياه الزرقاء.

تقول طبيبة العيون، رودراني بانيك: “بصرنا نفيسٌ إلى أبعد حد. لدينا عينان، لكنهما عضوان رقيقان للغاية. ونحتاج حمايتهما طيلة حياتنا”.

والسؤال هو: كيف نعتني بأعيننا؟

وفقاً لبانيك، يتعلق الأمر بإدخال الأطعمة الصحيحة داخل النظام الغذائي، وتوضح لموقع Mind Body Green: “تحدث أغلب أمراض العيون بسبب الإجهاد التأكسدي. ويمكنك أن تقي نفسك من الإصابة به من خلال الحصول على الأطعمة المضادة للأكسدة”.

أطعمة لصحة العينين:

الكرنب الأجعد أو كايل Kale

تقول بانيك: “لو كان عليّ أن أختار طعاماً واحداً أساسياً لصحة العين، فسأقول إنه الكرنب الأجعد”.

ما يجعل الكرنب الأجعد مفيداً جداً للعينين هو الكاروتينات البقعية التي يحتوي عليها؛ اللوتين والزيازانثين على وجه التحديد. تؤدي هذه المواد دور مضادات الأكسدة وتساعد في الحماية من الأطوال الموجية المتعددة للضوء (مثل ضوء الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق).

تقول بانيك: “تمتص هذه المواد الأشعة الضارة وتُحيدها، وهكذا فهي تشبه المانع الداخلي للضوء الأزرق”. ويمكنك بالطبع أن تجد اللوتين والزيازانثين في مختلف الخضار الورقية، وتعد السبانخ وخضراوات الكرنب والسلق من الأطعمة الرائعة لصحة العين.

2. الجزر

يحتوي الجزر، الطعام المثالي للعينين، على قدر ضخم من البيتا كاروتين، الذي يمثل فيتامين A. تقول بانيك: “إنه شديد الأهمية لصحة عينيك، لأنه يحمي من العمى الليلي”، وهي حالة تعجز فيها عيناك عن التكيف مع الضوء الخافت أو الأماكن المظلمة.

ووفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإنَّ نقص فيتامين A يمنع الشبكية من إنتاج صبغات معينة تساعدك في رؤية الطيف الكامل للضوء.

يتكرر حدوث هذه الحالة بالبلدان النامية، خاصة في الأطفال الذين يعانون نقصاً غذائياً مثل نقص فيتامين A.

3. الأستازانتين

وتُعد هذه المادة الموجودة في الطحالب أقوى 5 مرات من البيتا كاروتين (التي تجعل الجزر مفيداً جداً)، وأقوى 6 آلاف مرة من فيتامين C.

توضح بانيك: “تفرز الطحالب التي تعيش في ظروف بيئية صعبة، الأستازانتين لحماية نفسها من أشعة الشمس القاسية، وفترات الجفاف، وغير ذلك من الظروف الوخيمة”.

وعندما تتناول هذه المادة، فهي تساعد في حماية عينيك، تضيف بانيك: “أجريت دراسات وُجد فيها أن الأستازانتين عنصر مفيد في تدفق الدم إلى العين، وحمايتها من الإجهاد التأكسدي والتلف”. وخلصت دراسة أخرى إلى أنَّ تناول مكملات الأستازانتين قد يساعد في تعافي العينين من التحديق الطويل في الشاشات ويُحافظ على سلامة الوظائف البصرية.

أما الأطعمة التي تحتوي على الأستازانتين، فهي الأسماك التي تتغذى على الطحالب، مثل السلمون الذي يحتوي على أعلى تركيز من هذا العنصر الغذائي الخارق المضاد للأكسدة.

4. فيتامين B

ثبت من دراسة أجريت على الحيوانات أن إعطاء مكمل النياسين (B3) كان له دور في منع ظهور حالة المياه الزرقاء، وكان لإعطاء الثيامين (أو B1) دور في تقليل خطر إعتام عدسة العين، وأشارت تجربة أخرى عشوائية محكمة إلى أن إعطاء مكملات B6 وB9 وB12 أدى إلى تقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر بنسبة 34%، وأن كثيراً من الأفراد المصابين بإعتام عدسة العين يعانون نقصاً في الرايبوفلافين أو فيتامين B2.

وتتوالى القائمة.

وهكذا فلا حاجة للقول بأن مجموعة فيتامينات B مهمة لصحة العين. وعليه، تأكَّد من تناولك دائماً اللحوم الغنية والدواجن والأسماك والبيض (الغني بفيتامين B12). وبالنسبة للاختيارات النباتية، فيمكنك تناول الخميرة والبنجر والعدس (الذي يحتوي على النياسين).

5- أوميغا 3

تحتوي الأغشية الخلوية في شبكية العين على حمض DHA، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية، كما أن تلك الأحماض الدهنية تُغلف العينين بالترطيب.

وبالفعل، خلصت دراسة عشوائية مزدوجة التعمية، إلى أن تناول مكملات الأوميغا 3 يمكن أن يساعد في تحسين حالة متلازمة العين الجافة.

وهوما يدعو إلى إضافة الأسماك الدهنية إلى طعامك، مثل السلمون والتونة ، إضافة إلى “الأنواع المختلفة من البذور، مثل بذور الشيا ”، وفقاً لبانيك.

أمراض تكشفها العيون

إلا أن العيون ليست مجرد نافذة للروح؛ بل تقدم أيضاً لمحة عن صحة صاحبها، ويمكن من خلالها التعرف على بعض الأمراض قبل إجراء الفحوص الطبية.

نقص فيتامين “أ” وعلاقته بجفاف العين

إذا لاحظت قلة إفراز الدموع في عينيك، وأن عينيك تعانيان الجفاف والحرقة، فهذا قد يكون دليلاً واضحاً على نقص فيتامين “أ”.

في هذه الحالة يجب تناول الأغذية الغنية بفيتامين “أ”، وإن لم تشعر بتحسن في حالة العينين، فإنه ينبغي لك التوجه إلى الطبيب وعدم اللجوء إلى قطرات العين دون استشارة.

غزارة الدموع قد تكون بداية ورم في الأنف

هل تلاحظ كثرة الدموع التي تنساب من عينيك دون وجود سبب عاطفي، أو ارتطامهما بأي شيء؟

هناك الآن احتمال أن تكون لديك قناة دمعية مسدودة بشكل جزئي أو كلي، وهو ما يمنع الدموع من السيلان بشكل صحيح، ويسبب تهيُّج العين وكثرة إفرازها للدموع.

التهاب العنبية وعلاقته بمشاكل الجهاز المناعي

يؤثر التهاب العنبية في الطبقة الوسطى من الأنسجة الموجودة بجدار العين، ويسبب ألماً واحمراراً في العين مع تشوش الرؤية. والعنبية هي طبقة العين الوسطى الوعائية التي تتكون من القزحية والجسم الهدبي والمشيمية.

اضطراب الأعصاب قد يكون سبب رفة العين

في بعض الأحيان يحدث تشنُّج للجفن، وهو ما تنتج عنه حركات لا إرادية تسمى رفة أو رجفة العين.

وعلى الرغم من أن رفة العين ليس لها سبب معروف، فإنها في الغالب تكون بسبب الإعياء والإجهاد الزائد.

قد تكون أيضاً رفة العين في بعض الأحيان القليلة علامة على مرض باركنسون، أو خلل التوتر العضلي.

عدم وضوح الرؤية نتيجة لمرض السكري

في العادة يكون تشوش الرؤية وعدم وضوحها علامة على احتياجك لنظارة طبية، ولكن من الأفضل لك قياس مستوى السكر في الدم.

فقد توصلت إحدى الدراسات العلمية إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاضها يؤدي إلى ضعف الرؤية.

الحلقة البيضاء حول القرنية

ظهور قوس أو حلقة كاملة بيضاء أو رمادية أو زرقاء اللون حول قرنية العين يعد إحدى علامات الشيخوخة، وتسمى هذه الحلقة قوس الشيخوخة.

ولكن ظهور هذه الحلقة حول القرنية في سن مبكرة (أقل من 45 عاماً) يكون مؤشراً على ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

المصدر: وكالات