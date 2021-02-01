متعاقدو الاساسي: لا تعليم عن بعد غدا في المدارس الرسمية ولا تراجع حتى احتساب كامل العقود – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2021 - 00:04

متعاقدو الاساسي: لا تعليم عن بعد غدا في المدارس الرسمية ولا تراجع حتى احتساب كامل العقود

منذ 2 ساعة 31 January، 2021
المنار
المنار
لبنان

أصدرت رئيسة “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين” نسرين شاهين بيانا اعلنت فيه “استمرار الاضراب في المدارس الرسمية، رافضة كل ما يمارس من ضغوط على الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لافشال الاضراب”.

ولفتت إلى “ان وزير التربية طارق المجذوب يتجاهل حقوق الاساتذة كما يتجاهل حقوق التلاميذ وصرخات الاهالي، فيما هو من اوجد المشكلة حين اخر بدء العام الدراسي حتى الخامس من تشرين الثاني، وحين قلص عدد الساعات خلال شهر كانون الثاني، وكل هذا التخبط في القطاع التربوي لا يتطلب من معاليه الا تعهد الوزارة – بتعميم رسمي – تأمين الايام التعليمية المنصوص عنها في النظام الداخلي للمدارس الرسمية.”

وأكدت “ان لا تعليم عن بعد غدا في كافة المدارس الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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