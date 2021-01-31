قوات قسد تستهدف تظاهرة مدينة في الحسكة وتوقع شهداء وجرحى

قتل مسلحو المليشيات الكردية من قوات قسد الموالية للاحتلال الاميركي مواطناً سورياً وأصابت اربعة آخرين في اطلاق نار على حشدٍ من الاهالي لدى مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية رفضاً للحصار الذي تفرضه “قسد” لمركز مدينة الحسكة.

وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) أن المسلحين أقاموا حواجز إضافية ونشروا المزيد من العناصر في أحياء المدينة وأقدموا على اختطاف عددٍ من المدنيين.

ويواصل مسلحو “قسد” محاصرة مركز مدينة الحسكة ويمنعون دخول الآليات ووسائل النقل والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لأهالي المدنية.

وفي الشرق السوري، خرج الأهالي بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي في تظاهرة احتجاجاً على اختطاف مسلحي “قسد” لعدد من الشبان في البلدة.

وأفادت (سانا) أن عناصر “قسد” يمارسون إجراءات قمعية ضد السكان المدنيين عبر مداهماتٍ داخل القرى والبلدات في المناطق التي تحتلها، كما تشن حملات تجنيد قسري للشبان في صفوفها.

المصدر: قناة المنار