الرئيس روحاني: حكومة الجمهورية الاسلامية تدعم المستضعفين

تطرق الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الى كلمة الامام الخميني الراحل لدى عودته الى ايران في مثل هذا اليوم ، بشأن خدمات الماء والكهرباء المجانية ، وقال ان حكومته تفخر في أنها حققت هذه الرؤية في ظل جهود وزارتي الطاقة والنفط ، واثبتت ان حكومة الجمهورية الاسلامية تدعم المستضعفين.

واضاف الرئيس روحاني لدى افتتاحه اليوم الاحد 13 مشروعا كبيرا في مجالات الماء والكهرباء في محافظتي خراسان الشمالية وكردستان، لقد استطعنا اليوم تقديم خدمات الماء والكهرباء والغاز بشكل مجاني الى الطبقات الفقيرة، وهذا ما أراده الأمام في خطابه المذكور.

وتابع قائلا لقد تم اليوم افتتاح مشاريع مهمة في هاتين المحافظتين وهذا ما يبعث على الارتياح لان هذه المشاريع تم انجازها في عام مليء بالصعوبات، كما ان شعار قفزة الانتاج الذي رفعه القائد في مطلع العام الايراني (بدأ 20 مارس 2020) تحقق على الارض في محافظات عديدة في البلاد وشهدنا افتتاح مشاريع كثيرة الأمر الذي جعل هذا العام، عاما حقيقيا لقفزة الانتاج.

المصدر: وكالة ارنا