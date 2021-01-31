إميل لحود عن المر: كان علامة فارقة في السياسة

أعلن النائب السابق اميل اميل لحود في بيان، تبلغه “بحزنٍ شديد نبأ رحيل النائب ميشال المر، وقد كنا نتابع وضعه الصحي، وخصوصا بعد إصابته بفيروس كورونا الذي يحصد الكثير من المحبين”.

وقال “كان الراحل علامة فارقة في السياسة اللبنانية، وخصوصا في وقوفه بجانب المتنيين وخدمتهم، وقد عايشته عن قرب، ولا سيما خلال ولايتي النيابية، وتعلمت منه الكثير أيضا”.

وتوجه لحود “بأحر التعازي لعقيلته وأفراد أسرته، ولعائلته المتنية الكبيرة التي تضم الكثير من المحبين، ولا سيما في بلدته بتغرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام