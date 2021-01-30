قوات الحشد الشعبي تصد هجوماً لإرهابيي داعش في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل (إعلام الحشد الشعبي) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 30 2021 - 23:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتداول معه الاوضاع الراهنة والملف الحكومي
ماكرون لعون: فرنسا تتعهد بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي
عون شكر الرئيس الفرنسي على مواقفه الداعمة للبنان ورحب بزيارته المتوقع أن يجريها إلى لبنان خلال الفترة المقبلة
الرئيس بري: لن أمنح أي حكومة الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق الجنائي وأن يشمل حسابات كل مؤسسات الدولة
الرئيس بري: قلت ولا زلت اقول ان اول ما يجب ان يبدأ به التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة
الرئيس دياب: اعطيت توجيهاتي للهيئة العليا للاغاثة لمسح الاضرار وازالتها وللعمل سريعا على ترميم مبنى بلدية طرابلس
الرئيس دياب: سيتم تأمين مساعدات غذائية لاكثر من 50 الف عائلة في هذه الظروف الصعبة فضلاً عن مساعدات اخرى
التيار الوطني الحر: مأساة طرابلس تستدعي من الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة بالشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية
الوطني الحر: ليتوجه الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا ويقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية
تيار المستقبل ردا على الوطني الحر: لماذا لا يوقع رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ 50 يوماً
المكتب الاعلامي للنائب طلال ارسلان رداً على الحريري: تقليص التمثيل الدرزي في الحكومة هو تطاول على حقوق الدروز
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يجول في طرابلس ويتابع التحقيقات في الاحداث الاخيرة
مراسل المنار: تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني في طرابلس وتشديد في الاجراءات الامنية
الصحة اللبنانية: تسجيل 61 حالة وفاة و2631 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة حمد حسن: منصة كوفاكس تبلغ لبنان وصول الشحنة الاولى من لقاح استرازنيكا في الاسبوع الاخير من شباط
الهيئة الصحية الاسلامية: تنفيذ 326 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية بينها نقل مصابي كورونا وتأمين مستلزمات طبية
إيران: تسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول 4 من شباط/فبراير
الصين: خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ كورونا التقوا طواقم مستشفى في ووهان استقبل أولى حالات كوفيد-19
فرنسا تغلق حدودها امام الدول غير الاوروبية باستثناء الرحلات الضرورية في اطار اجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا
إيمانويل ماكرون: لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا غير فعّال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما
ألمانيا: تمنع دخول الأشخاص الوافدين من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً للنسخ المتحوّرة من الفيروس برا وبحرا وجوا
الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لتقييد صادرات اللقاحات المضادة لكورونا المصنعة على أراضيه ويمنع خروج جرعات مخصصة للأوروبيين
الخارجية الايرانية: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مرة اخرى والاطراف فيه واضحون وغير قابلين للتغيير
مستشار الامن القومي الاميركي: سنوسع مساعي ادارة ترامب للتشجيع على اقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية بين "اسرائيل" والعرب
تونس: الرئيس قيس سعيد يبلغ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأن التعديل الحكومي وعملية التصويت مخالفة للدستور
علماء البحرين: ندعو لمقاطعة بنك البحرين الوطني وشركة زين للاتصالات لمجاهرتهما بالخيانة عبر التطبيع مع العدو الصهيوني
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
لبنان: وفاة القيادي الدكتور سمير صباغ رئيس رابطة العروبة والتقدم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قوات الحشد الشعبي تصد هجوماً لإرهابيي داعش في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل (إعلام الحشد الشعبي)
منذ 1 ساعة
30 January، 2021
الحشد الشعبي
العراق
جرف النصر
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | إصابة 26 مدنيا بانفجار مخبز في الديوانية
السلطات العراقية تدفن 50 جثة مجهولة الهوية
الكاظمي: القوات العراقية نجحت في تصفية القيادي في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي في عملية استباقية (السومرية)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}