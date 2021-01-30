قوات الحشد الشعبي تصد هجوماً لإرهابيي داعش في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل (إعلام الحشد الشعبي) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 23:34

قوات الحشد الشعبي تصد هجوماً لإرهابيي داعش في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل (إعلام الحشد الشعبي)

منذ 1 ساعة 30 January، 2021
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