الحسنية استنكر أحداث طرابلس: للتشدد بتطبيق القانون ومعالجة الاوضاع المعيشية الضاغطة

رأى رئيس “الحزب السوري القومي الاجتماعي” في لبنان وائل الحسنية ان “أعمال العنف التي شهدتها مدينة طرابلس”، وتابع “هي أحداث مؤسفة ومقلقة، لا تعبر عن مطالب الناس المحقة، ولا عن أهل طرابلس الذين يتحملون ضيم الفقر والمعاناة وعبء غياب الإنماء المتوازن”.

واعتبر الحسنية السبت ان “ما حصل يطرح أسئلة عديدة والدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها ومسؤوليها قاطبة والقوى السياسية، كل هؤلاء، مطالبون بتقديم الأجوبة، حول من يدفع لتحويل طرابلس إلى بؤرة تعمها الفوضى والانفلات الأمني، وحول الجهات المستفيدة من الفوضى والإنفلات”.

ودعا الحسنية “للتشدد في تطبيق القانون وحماية المواطنين، بالتوازي مع خطوات سريعة لمساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود، بما يكفل فصل حاملي المطالب المحقة عن حاملي الأجندات المشبوهة”، وشدد على “ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية ضاغطة على اللبنانيين”، وطالب “الدولة أن تقف على حاجات الفقراء وتقوم بمعالجات فورية وسريعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام