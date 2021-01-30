الأمن الأفغاني اعتقل القائد العسكري لطالبان بالعاصمة بتهمة الضلوع بعمليات في عدة ولايات

اعتقل الأمن الأفغاني نائب حاكم حركة طالبان لولاية كابول محمد مشهور المسؤول عن العمليات عسكرية للحركة في العاصمة وعدد من الولايات، في وقت تستمر فيه المواجهات بين القوات الحكومية والحركة تزامنا مع مفاوضات السلام الجارية في الدوحة.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن الوطني الأفغانية السبت، إن “القوات الخاصة التابعة للمديرية اعتقلت محمد مشهور، والمعروف بـ “حاجي لالا”، قائد طالبان العسكري بولاية كابول، المسؤول عن العمليات العسكرية في طالبان وعدد من الولايات بوسط البلاد”. ولم تعلق حركة طالبان على الإعلان، لكنها نفت من قبل اتهامها من جانب الحكومة الأفغانية باستهداف العزل أو المدنيين.

يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، بما في ذلك استهداف شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذي بث الفوضى على الرغم من انخراط حركة طالبان والحكومة في محادثات سلام. وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع طالبان اتفاقا مع الولايات المتحدة لوقف العنف ضد القوات الأجنبية وانسحاب الأخيرة من البلاد، وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين الحركة والحكومة الأفغانية.

ووعدت حركة طالبان مؤخرا بالوفاء بالتزاماتها نحو وقف العنف فور التوصل لاتفاق مع الحكومة الأفغانية خلال المفاوضات الجارية لإحلال السلام في البلاد، وذلك بعد تصريحات لمسؤول أفغاني حول وقف الحركة هجماتها ضد القوات الأميركية وتركيزها على الأفغان.

المصدر: سبوتنيك