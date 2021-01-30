قطر تشهد ارتفاعاً في معدل إصابات كورونا و تحذر من “التراخي” في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت قطرالسبت، تسجيل ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال الفترة الأخيرة؛ وحذرت السلطات، مما وصفته بـ “التراخي” في تطبيق الإجراءات الاحترازية. وقال مكتب الاتصال الحكومي، عبر “تويتر”، “شهدت دولة قطر في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ نظرا لتراخي بعض الأفراد في تطبيق الإجراءات الاحترازية”.

وأضاف، “احرص على سلامة عائلتك ومجتمعك، وقم بدورك في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لدعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس، وتجنب الموجة الثانية”. وسجلت وزارة الصحة العامة في قطر، 363 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الحالات إلى 150984. ولم تسجل الوزارة القطرية أي حالات وفاة جديدة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ مجموع حالات الوفاة 248.

كما سجلت الوزارة 112 حالة تعافي من “كوفيد 19″؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض في قطر 145668. وتأتي قطر في المركز الحادي عشر على القائمة العربية؛ وفي المركز 69 على القائمة الدولية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك