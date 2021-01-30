16 قتيلا وجريحا في تفجير سيارة مفخخة بأفغانستان

لقي 12 فردا من قوات الأمن العام الأفغاني مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، اليوم السبت، نتيجة تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية، أن”التفجير وقع في منطقة غاندوماك بناحية شيرزاد قرابة الساعة 4:30 صباحا”.

وقال مصدر مسؤول إن:”12 عنصرا قتلوا واصيب أربعة اخرون. كما تحقق فيلق سيلاب العسكري من عدد الضحايا”.

من ناحيته أكد أجمل عمر، نائب رئيس مجلس الولاية، المعلومات التي تفيد بأن التفجير تم بواسطة عربة هامفي وأن أفراد الأمن أسروا مدرعة أخرى.

وقال إن”14 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب أربعة آخرون. ودمرت القاعدة الأمنية ودُفن العديد من أفرادها تحت الأنقاض، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير”.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان”، شير محمد عباس ستانيكزاي، أمس الجمعة، من موسكو، أن الحركة ستكون مضطرة للقتال إذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق المبرم ولم تسحب قواتها من أفغانستان.

المصدر: سبوتنيك