حسن: التلقيح ضد كورونا سيبدأ في 15 من الشهر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2021 - 00:30

حسن: التلقيح ضد كورونا سيبدأ في 15 من الشهر المقبل

منذ 24 mins 30 January، 2021
وزير الصحة العامة حمد حسن
لبنان

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن ان عملية التلقيح ضد وباء كورونا ستبدأ في لبنان بـ15 من شهر شباط/فبراير المقبل.

وأشار حسن في حديث له خلال برنامج “حديث الساعة” على شاشة قناة المنار مساء الجمعة الى ان “اول لقاحات ضد كورونا ستكون للرؤساء الثلاثة في لبنان، أسوة ببقية الدول ولما لذلك من آثار معنوية”.

وأعلن حسن أن “129 ألف شخص سجلوا أسماءهم على منصة تلقي لقاح كورونا”، وتابع “اللقاح سيكون مجانيا وأخذه سيكون خيارا شخصيا لكن الدولة يجب أن تشجع على أخذه”.

واعتبر حسن انه “بعد الاقفال العام المعطيات جيدة ومبشرة وواعدة، لأن أرقام الإصابات انخفضت”، وتابع “مؤشر الإنتشار انخفض أيضا وسيؤثر ذلك بعد أسبوعين، إن حافظنا على ذلك”.

وعن تأييده أو رفضه لإمكانية تمديد الإقفال العام، قال حسن إن “الملف لدى اللجنة الوزارية وإن كان انحدار الأرقام هو الأمر إيجابي، لكن القرار ليس بيد وزارة الصحة على الإطلاق”.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة