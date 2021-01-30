حسن: التلقيح ضد كورونا سيبدأ في 15 من الشهر المقبل

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن ان عملية التلقيح ضد وباء كورونا ستبدأ في لبنان بـ15 من شهر شباط/فبراير المقبل.

وأشار حسن في حديث له خلال برنامج “حديث الساعة” على شاشة قناة المنار مساء الجمعة الى ان “اول لقاحات ضد كورونا ستكون للرؤساء الثلاثة في لبنان، أسوة ببقية الدول ولما لذلك من آثار معنوية”.

وأعلن حسن أن “129 ألف شخص سجلوا أسماءهم على منصة تلقي لقاح كورونا”، وتابع “اللقاح سيكون مجانيا وأخذه سيكون خيارا شخصيا لكن الدولة يجب أن تشجع على أخذه”.

واعتبر حسن انه “بعد الاقفال العام المعطيات جيدة ومبشرة وواعدة، لأن أرقام الإصابات انخفضت”، وتابع “مؤشر الإنتشار انخفض أيضا وسيؤثر ذلك بعد أسبوعين، إن حافظنا على ذلك”.

وعن تأييده أو رفضه لإمكانية تمديد الإقفال العام، قال حسن إن “الملف لدى اللجنة الوزارية وإن كان انحدار الأرقام هو الأمر إيجابي، لكن القرار ليس بيد وزارة الصحة على الإطلاق”.

المصدر: قناة المنار