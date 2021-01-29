الرئيس بري حذر من خطورة ما يحصل في طرابلس

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من “خطورة ما حصل ويحصل في طرابلس”، وقال :” المطلوب اليوم قبل الغد ممن بيدهم الحل والربط خاصة المعنيون في حكومة تصريف الأعمال من موقع مسؤولياتهم عن ادارة شؤون البلاد والعباد، أيضا وايضا المعنيون بتشكيل حكومة “انقاذ ومهمة” ومن معرقلي تشكيلها في أي موقع كانوا المبادرة والتحرك سريعا لإطفاء الحرائق السياسية والامنية والمعيشية والانمائية والصحية وتصفية الحسابات وصراع الاجندات الخارجية التي بدات ألسنة نيرانها تندلع على نحو مشبوه ومريب من صورة المشهد الدامي الذي عكسته وتعكسه الاحداث في عاصمة لبنان الثانية “طرابلس”.

وقال بري : المطلوب فورا ان يقلع الجميع عن إستخدام وجع الناس، وجوعهم وألمهم وقلقهم وخوفهم على المصير في أي إستثمار سياسي رخيص، واضاف :”آن الاوان كي يتحمل الجميع مسؤولية انقاذ الشمال لانقاذ الوطن .