استمرار حالة الاغلاق الكلي في قطاع غزة للأسبوع الـ8 على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2021 - 07:42

استمرار حالة الاغلاق الكلي في قطاع غزة للأسبوع الـ8 على التوالي

منذ 10 mins 29 January، 2021
67gG2
عربي وإقليمي - فلسطين

يدخل قطاع غزة، اليوم الجمعة، الأسبوع الـ8 على التوالي في حالة الطوارئ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة.

وقررت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، مساء أمس الخميس، الإبقاء على الإجراءات الوقائية الحالية، المتخذة منذ الأسبوع الماضي كما هي دون تغيير، وذلك في إطار التقييم الأسبوعي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم، في تصريح صحفي، على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للمحال التجارية والأسواق والمنشآت باستثناء المخابز والصيدليات، واستمرار منع حركة المركبات، مع السماح بالحركة الراجلة للمواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة