ظريف: السبيل الوحيد لارساء الامن في المنطقة هو التعاون الواسع بين دولها

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان السبيل الوحيد لارساء الامن والاستقرار في المنطقة هو التعاون الواسع بين دولها.

وكتب ظريف في تغريدة له باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخميس: “جيراننا الكرام، الفرصة متاحة امامنا لنعيد التامل في قضية الامن الاقليمي. كما نعلم فمثل هذا الامن لا يمكن شراؤه بالمال وتحقيقه عبر تكديس الاسلحة”.

واضاف: “فالسبيل الوحيد لارساء الامن والاستقرار هو التعاون الاقليمي الواسع بين دول المنطقة. ولطالما اكدت ايران استعدادها لتفعيل مثل هذا التعاون”.

المصدر: وكالة ارنا