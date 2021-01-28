محتجون ألقوا قنابل مولوتوف وحجارة على العناصر الامنية في باحة سرايا طرابلس

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في طرابلس أن المواجهات مستمرة في طرابلس بين الشبان المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، حيث يعمد المحتجون على إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة بشكل كثيف على العناصر الامنية المولجة حماية السرايا.

وقام أحد المتظاهرين بإلقاء قنبلة يدوية هجومية ثانية على الباحة الخارجية للسرايا، مما ادى الى سقوط جريح اصابته طفيفة.

كما عمدت العناصر الامنية الى اطلاق قنابل المسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه لابعاد المحتجين عن السور والباب الخارجي للسرايا باتجاه ساحة النور.

وأسفرت المواجهات اليوم عن سقوط اكثر من اربعين جريحا نقل البعض منهم الى مستشفيات المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام