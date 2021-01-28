وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 7 وفيات و1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 19:04

وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 7 وفيات و1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

منذ 35 mins 28 January، 2021
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