الحريري لأهالي طرابلس: أنبهكم من أي استغلال لأوضاعكم المعيشية

قال الرئيس المكلف سعد الحريري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل الحدود”، مؤكداً أنه “ليس هناك ما يمكن ان يبرر الاعتداء على الاملاك الخاصة والاسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الاقفال”، مشيرا الى أن “هذا لا ينفي حقيقة ان هناك فئات من المواطنين تبحث عن لقمة عيشها كفاف يومها، ولا يصح للدولة ازاء ذلك ان تقف موقف المتفرج ولا تبادر الى التعويض عن العائلات الفقيرة والمحتاجة”.

اضاف الحريري “انني انبه اهلنا في طرابلس وسائر المناطق من أي استغلال لأوضاعهم المعيشية، واطالب الدولة والوزارات المختصة باستنفاد كل الوسائل المتاحة لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير المقومات الاجتماعية لالتزام المواطنين قرار الاقفال العام”، لافتاً الى أن “قرار الاقفال هدفه حماية المواطنين من خطر الكورونا، والتزامه مسؤولية لا يجوز التهاون فيها تجاه سلامة اولادنا وعائلاتنا ومجتمعنا، والسلامة تتطلب خطة واضحة تتكامل فيها جهود المجتمع المدني والمقتدرين في القطاع الخاص مع امكانات الدولة لضمان السير بقرار الاقفال في الطريق السليم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام