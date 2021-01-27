محافظ البقاع كلف مصلحتي الصحة والاقتصاد الكشف على نقاط بيع حليب الاطفال واماكن تخزينه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 14:38

محافظ البقاع كلف مصلحتي الصحة والاقتصاد الكشف على نقاط بيع حليب الاطفال واماكن تخزينه

منذ 20 mins 27 January، 2021
محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة
لبنان

وجه محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده كتابا إلى مصلحتي الصحة والاقتصاد والتجارة في البقاع حمل الرقم 4/98 “بعدما وردت معلومات الى محافظة البقاع عن احتكار مادة حليب الأطفال وفقدانها من الأسواق”، كلف فيه المصلحتين المذكورتين “إجراء الكشف كل ضمن نطاق إختصاصه وبالتنسيق في ما بينهما، على نقاط بيع واماكن تخزين مادة حليب الأطفال والمتممات الغذائية المرتبطة بها سواء في الصيدليات أو في المحال التجارية أو المستودعات، وإجراء المقتضى القانوني في حق المخالفين والمحتكرين تحت إشراف القضاء المختص”. وطلب “المؤازرة الأمنية اللازمة عند الإقتضاء، وإلافادة بالإجراءات المتخذة”.

ووجه ابو جوده كتابا، في هذا الصدد، الى المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع طلب منها فيه “توفير المؤازرة اللازمة عند الطلب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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