“الصحة العالمية” تتحدث عن اقتراب “المرحلة القاتمة” لكورونا

صرح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بأن العالم يقترب من المرحلة القاتمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

نقل موقع “مصراوي” تصريحات المنظري التي وردت بكلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المنظري أن القدرات الإقليمية تستنفد لأقصى حد، خاصة مع مرور الإقليم بـ 9 أزمات إنسانية واسعة النطاق، منها على سبيل المثال انفجار مرفأ بيروت وسيول السودان.

وتابع : “عام 2020 أتاح لنا فرصا لإحداث تحول في أسلوب عملنا، وزيادة عدد المختبرات لإجراء تحاليل PCR لكورونا من 20 مختبرا إلى أكثر من 450 مختبرا بنهاية العام وهذا إنجاز رائع، كما تعززت قدرات وحدات الرعاية الحرجة وممارسات مكافحة العدوى للوقاية والمكافحة على الصعيد الوطني وغير الوطني”.

في سياق متصل، يعقد خبراء من منظمة الصحة العالمية اجتماعًا دوريًا لمناقشة لقاح فيروس كورونا الروسي “سبوتنيك V” يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني، وفقًا للنشرة الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية حول التقدم المحرز في تقييم اللقاحات ضد “كوفيد 19”.

وتشير الوثيقة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات حول اللقاح الروسي، وطلبت منظمة الصحة العالمية بيانات إضافية من الشركة المصنعة.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن تقديم السلطات الروسية طلبا لتسجيل لقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس “كورونا” المستجد في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تبدأ عملية المراجعة التدريجية في فبراير/ شباط المقبل، لكن وحسب وجهة نظر القراء، فمن المحتمل أن لا توافق الولايات المتحدة الأمريكية على الترويج للقاح الروسي حتى يتم بيع لقاحها “فايزر”.

المصدر: سبوتنيك