اشتباكات مسلحة بين قوات العدو الاسرائيلي ومقاومين في بلدة قباطية بالضفة المحتلة

شهدت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة فجر الأربعاء اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة اندلعت بعد اقتحام عدة جيبات احتلالية للبلدة، حيث تصدى لها مقاومون بإطلاق زخات من الرصاص تزامنا مع تكبيرات المواطنين في البلدة”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال أقدمت خلال عمليتها العسكرية واقتحمها للبلدة على اعتقال الشاب أنور سباعنة بعد مداهمة منزله”.

وقالت المصادر “قبل يومين اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد محاصرة أحد الساحات التي تواجدوا فيها قبل أن تقدم على تفجير مركبتهم الخاصة وحرقها بالقذائف”.

المصدر: فلسطين اليوم