الرئيس روحاني : الحرب الاقتصادية على إيران فشلت وتطوي الآن صفحاتها الأخيرة

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، أن الحرب الاقتصادية التي شنها الأعداء على إيران قد فشلت ، وهي الآن تعيش نهايتها ، مضيفا أن ذلك المجرم الشرير الذي آذى الشعب الإيراني قد رحل، وبالتالي فان الظروف الاقتصادية للجمهورية الاسلامية اليوم تختلف بشكل كامل عما كانت عليه قبل شهر من الآن.

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء، اشار الرئيس روحاني الى أن العالم وفي موقف موحد يطالب امريكا بالعودة الى التزاماتها ، وقد اعلنا على الفور اننا سنعود لتنفيذ التزاماتنا متى ماعادت الاطراف المقابلة الى الالتزام بالاتفاق النووي والقرار الأممي 2231.

وتطرق الرئيس روحاني الى مناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وايام عشرة الفجر التي تبدأ يوم الأحد القادم ، وقال أن الثورة الإسلامية بقيادة الأمام الخميني الراحل انتصرت في وقت كانت فيه امريكا وأوروبا تريدان بقاء نظام الشاه المقبور .

وأعتبر الرئيس روحاني أن انتصار الثورة جاء في ظل روح التضحية والفداء وثقة الشعب بالأمام الراحل ، مضيفا : إننا لن ننهزم مادام راي الشعب هو الحاسم وهو المعيار.

وتابع قائلا اذا كانت الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة تختلف في شكلها عن السنوات السابقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ، فأنها تختلف ايضا عن السنوات الماضية بخصوصية اخرى وهي انها تتزامن مع انتصارنا في الحرب الاقتصادية وان اولئك الذين ارادوا اركاعنا عن طريق الارهاب الاقتصادي لم يعودوا موجودين اليوم.

المصدر: وكالة ارنا