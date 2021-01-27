“أسترازينيكا” تحسم الجدل حول عدم فاعلية لقاحها لكبار السن

أعلنت شركة الأدوية البريطانية – السويدية “أسترازينيكا”، أن تقارير وسائل الإعلام الألمانية، التي زعمت أن فاعلية اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما تبلغ 8٪، غير صحيحة تمامًا.

وقال متحدث باسم الشركة لإذاعة “دويتشه فيله” الألمانية، “إن التقارير التي تفيد بأن فاعلية اللقاح منخفضة لمن تزيد أعمارهم 65 عاما وتبلغ ثمانية في المئة، غير صحيحة تماما، وتابع، وتدعم لجنة التطعيم “JCVI” في المملكة المتحدة، والجهة التنظيمية الوطنية للأدوية “MHRA” في المملكة المتحدة استخدام هذا اللقاح لتلك الفئة العمرية المحددة.

وأشارت الشركة، “نشرنا بيانات في مجلة لانسيت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت أن كبار السن اكتسبوا أجساما مضادة بنسبة 100 في المئة خاصة بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح”.

وذكرت صحيفتا “هاندلسبلات” و”بيلد” الألمانيتان في تقريرين منفصلين أن فاعلية اللقاح، الذي طورته شركة “أسترازينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد، محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وجاءت التقارير في الوقت الذي اعتزمت شركة أسترازينيكا تخفيض إمداداتها من لقاح كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 60%.

المصدر: سبوتنيك