كورونا في إيطاليا.. تسجيل ارتفاع ملموس للإصابات والوفيات اليومية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا ملموسا لكلا المؤشرين في البلاد مقارنة مع بيانات أمس الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10593 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2485956.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا يوم 22 يناير 13633 حالة، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629، وفي 25 يناير 8562.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 541 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 86422 حالة.

المصدر: وكالات