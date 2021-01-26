أبو الغيط: نتطلع إلى أن تصحح إدارة بايدن السياسات غير المفيدة التي اتبعتها الإدارة السابقة حول القضية الفلسطينية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2021 - 18:02

أبو الغيط: نتطلع إلى أن تصحح إدارة بايدن السياسات غير المفيدة التي اتبعتها الإدارة السابقة حول القضية الفلسطينية (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 26 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة