النائب بزي تابع مع الوزير مرتضى ملف عدم تأمين العلف المدعوم للمزارعين في قرى قضاء بنت جبيل

أعلن المكتب الاعلامي لعضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، في بيان،”ان النائب بزي، وبعد تلقيه مراجعات من مزارعين في قرى قضاء بنت جبيل بشأن عدم تأمين التجار لهم العلف المدعوم، تابع مع وزير الزراعة عباس مرتضى الملف، واجرى الوزير مرتضى اتصالاته اللازمة لتيسير أمور المزارعين، مؤكدا ان الاعلاف المدعومة سيكون توزيعها اكثر تنظيما ومن حق المزارعين المستوفيين للشروط الاستفادة منها.

وتابع بزي بناء لرأي الوزير مرتضى مع أحد التجار في الجنوب هذا الموضوع الذي أبدى استعداده ابتداء من اليوم تلبية طلبات المزارعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام