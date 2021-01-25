عدد من الجرحى في مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في طرابلس

تحولت ساحة عبد الحميد كرامي المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس ومحيط السراي الى ما يشبه ساحة مواجهة بين القوى الامنية من جهة وعدد من الشبان، سقط على اثره عشرة جرحى من عناصر قوى الامن وحالات اختناق في صفوف عدد من الغاضبين جراء القاء قنابل مسيلة للدموع من قبل القوى الامنية، ردا على القاء البعض من المشاركين حجارة باتجاه العناصر الامنية.

وتأتي التحركات احتجاجا على التمديد لفترة التعبئة العامة حتى الثامن من شباط اضافة الى قيام عناصر الامن الداخلي تسطير عشرات محاضر الضبط بحق مخالفين لاجراءات التعبئة العامة في طرابلس والجوار.

وكانت طرابلس شهدت خلال ساعات النهار وحتى ساعة متأخرة قطع طرقات احتجاجاً على الاوضاعِ الاقتصادية والمعيشية، فأشعل عدد من الشبان الاطارات المشتعلة في عدد من المناطق انطلاقا ساحة عبد الحميد كرامي وساحة القبة التي شهدت اعتصامات رفضا لقرار التعبئة العامة.

ورفع المحتجون الصوت مطالبين نوابَ طرابلس والفعاليات بدعم الفئة الشعبية الفقيرة بالمساعدات الغذائية لان الوضع المعيشي بات لا يطاق.

وقد فرض الجيش اللبناني طوقاً في محيط التحركات وعملت عناصره على تحويل السيرِ نحو الطرقات الفرعية التي شهدت زحمة سير خانقة.

المصدر: موقع المنار