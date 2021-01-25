كورونا في بريطانيا.. تسجيل 22195 إصابة و592 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 22195 إصابة و592 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22195، ليصل إلى مستوى 3669658 حالة.

ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 21 يناير 37892 حالة، وفي 22 يناير 40261، وفي 23 يناير 33552، وفي 24 يناير 30004.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 592 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 98531 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 21 يناير 1290 حالة، وفي 22 يناير 1401، وفي 23 يناير 1348، وفي 24 يناير 610.

المصدر: وكالات