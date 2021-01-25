كورونا في إيطاليا.. تسجيل 8562 إصابة و420 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 8562 إصابة و420 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8562 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2475372.

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا انخفاضا حيث سبق أن بلغ يوم 21 يناير 14078 حالة، وفي 22 يناير 13633، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 420 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 85881 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن كان عدد الوفيات الجديدة بـ”كوفيد-19 يوم 21 يناير 521 حالة، وفي 22 يناير 472، وفي 23 يناير 488، وفي 24 يناير 299.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 1897861 شخصا بعد رصد 15787 حالة شفاء جديدة.

المصدر: وكالات