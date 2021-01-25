ظريف: سأجري مشاورات حول التعاون السداسي في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه سيجري مشاورات خلال زيارته روسيا وارمينيا وجورجيا وتركيا، حول التعاون السداسي الجانب وغيره من مجالات التعاون الاقليمي؛ واصفا زيارته الحالية لجمهورية اذربيجان بأنها “مميزة”. وأضاف وزير الخارجية في تصريح للصحفيين نهاية زيارته لجمهورية اذربيجان الاثنين أن “باكو شكلت المحطة الاولى من جولتي في منطقة القوقاز لاجراء مباحثات حول آليات تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين، الى جانب توسيع العلاقات الثنائية”.

وصرح ظريف، “نحن اقمنا خلال الاشهر الماضية تعاونا مميزا في المجالات الثائية مع جمهورية اذربيجان”؛ لافتاً في السياق الى الجهود والزيارات السابقة التي وصفها بالـ “جيدة” من أجل تسوية المشاكل الاقليمية، الى جانب زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، قبل فترة قليلة، الى باكو وبلدان اقليمية اخرى.

وتابع القول “إنني تابعت خلال مباحثاتي مع كبار المسؤولين الاذربيجانيين اليوم، القضايا في كلا الصعيدين الاقليمي والدولي ايضا”.

وفي معرض الاشارة الى مباحثاته مع الرئيس الاذربيجاني الهام علييف الاثنين، اكد وزير الخارجية أن اللقاء “كان في غاية الاهمية والفائدة”؛ حيث ناقشنا المبادرات الاقليمية وسبل التعاون بشتى المجالات متعددة الاطراف في هذه المنطقة الستراتيجية؛ وبما يصب في تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين.

كما تطرق الى القضايا المطروحة خلال اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين ايران واذربيجان اليوم؛ مبينا ان “قرارات جيدة جدا اتخذت في هذا الاجتماع؛ حيث ناقشنا موضوع اعادة اعمار المناطق المحررة، على امل مشاهدة مزيد من التعاون الثنائي في سياق مصالح البلدين”.

المصدر: ارنا