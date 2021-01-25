اللواء باقري: اجرينا 10 مناورات في البلاد في غضون 15 يوماً

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة اجرت في غضون 15 يوماً 10 مناورات في أنحاء البلاد. واشار اللواء باقري، في تصريحه الثلاثاء الى المناورات الأخيرة للقوات المسلحة، قائلاً إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية واجهت خلال الشهرين الاخيرين تهديدات اطلقها الرئيس الاميركي الاخرق (ترامب)”.

ولفت رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى أن “الاحتمال أن تصدر اي خطوة حمقاء من هذا الفرد الجاهل كان واردا”، مضيفاً انه “بناء على ذلك كان من الواجب أن تستعرض القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية جهوزيتها بالمقابل لذا قامت في غضون 15 يوماً بتنفيذ 10 مناورات في مختلف انحاء البلاد وكان العديد منها باقتراح وطلب طوعي من هذه القوات نفسها”.

واوضح اللواء باقري أن “اجراءات استثنائية جرت في هذه المناورات وكان قسم منها يجري للمرة الاولى”، لافتاً إلى أن “هذه المناورات اظهرت للعالم والأعداء في الواقع قدرات واستعدادات الجمهورية الاسلامية الايرانية وقواتها المسلحة وعززت الروح المعنوية للشعب الايراني وبثت اليأس لدى الأعداء”.

وأضاف اللوء باقري أن “العدو أعلن عدة مرات خلال المناورات بطرق مختلفة أنه لا ينوي تنفيذ أي هجوم وأن اجراءاته هي محض دفاعية وانه كان قلقا من اجراءات محتملة من قبل حلفاء الجمهورية الاسلامية الايرانية في ذكرى استشهاد القائد سليماني”. وفي السياق، قال اللواء باقري “على أي حال فإن هذه الاستعدادات ضرورية تماماً ويجب أن تستمر. لقد تعلمنا من مرحلة الدفاع المقدس أنه ان كان هدفنا رفعة وعزة البلاد فعلينا أن نكون اقوياء ومستعدين على الدوام وان نُظهِر هذه القدرات للأعداء”.

المصدر: فارس