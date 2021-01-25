نقابة المحررين طلبت من الصحافيين الراغبين بتلقي اللقاح تزويدها بمعلومات عنهم في مهلة اقصاها 28 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2021 - 15:56

نقابة المحررين طلبت من الصحافيين الراغبين بتلقي اللقاح تزويدها بمعلومات عنهم في مهلة اقصاها 28 الحالي

منذ 39 mins 25 January، 2021
نقابة المحررين
لبنان

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

“بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في شأن حملة التطعيم الخاصة بالاعلاميين والصحافيين، ضد وباء كورونا،
تطلب نقابة المحررين الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات ضد فايروس كورونا، تزويدها بالمعلومات الآتية:

الأسم:
الصفة: محرر- مراسل- مصور
العمر:

وذلك عبر البريد الالكتروني للنقابة أو الواتس أب على العناوين الآتية في مهلة أقصاها يوم الخميس في 28 كانون الثاني 2021:
info@orlb.org.lb
03341083
70944406
03590927
03528604

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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