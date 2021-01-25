الجيش اللبناني: خروق جوية معادية وتمارين تدريبية في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“بتاريخ 24/1/2021 اعتبارا من الساعة 9.50 ولغاية الساعة 23.15 تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وبتاريخ 24/1/2021 اعتبارا من الساعة 13,45 ولغاية الساعة 16.30 تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وافادت في بيان ثان، ان “وحدة من الجيش بتواريخ 29،28،27،26/1/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.000 من كل يوم، تقوم بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب سقي أبو علي ـ طرابلس، يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

واعلنت في بيان آخر “انه بتواريخ 19 و21/1/2021 و19/2/2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 14.00 ستقوم وحدة من الجيش باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة وقاذف مضاد للدروع ورمانات يدوية بالإضافة إلى استخدام متفجرات”.

وفي بيان رابع، اشارت المديرية الى ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 18/1/2021 ولغاية 18/2/2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

كذلك صدر بيان آخر اشار الى ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 4، 8، 13، 15، 20، 22، 27 و30 /1/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة ورمايات قنص”.

واعلنت في بيان سادس، انه “اعتبارا من 1/1/2021 ولغاية 1/2/2021، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام