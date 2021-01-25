وزير النفط الإيراني: أعداؤنا فشلوا في تصفير صادراتنا النفطية

اكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة إن أعداء إيران فشلوا في تصفير صادراتها النفطية، وهي ماضية في كسر العقوبات الامريكية المفروضة اعتمادا على قدراتها الداخلية .

وأكد وزير النفط الإيراني في تصريحات خاصة لـ “المسيرة”: أن طهران تصنع 80 بالمائة من معداتها النفطية الثابتة داخليا وبنسبة أقل فيما يتعلق بالأجهزة التدويرية.

وأضاف حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة محركات التوربينات الغازية ومضخات نقل النفط.

ولفت زير النفط الإيراني الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تأمل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة ضواغط المحركات الثقيلة بالاعتماد على الشركات المعرفية خلال العامين المقبلين.

المصدر: وكالة ارنا